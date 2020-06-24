Forbes включил УрФУ в пятёрку лучших вузов России

Уральский федеральный университет вошёл в пятёрку лучших вузов России по версии журнала Forbes, заняв четвёртую строчку рейтинга и уступив только ВШЭМ, МГУ и МФТИ.

В этом году журнал решил изменить подход к составлению рейтинга: если раньше качество обучения оценивали по результатам мониторинга Министерства образования, то теперь смотрели ещё и на преподавателей — уровень зарплат, соотношение количества преподавателей и студентов, наличие иностранных педагогов. Эксперты журнала обращали внимание и на то, сколько детей успешных бизнесменов учится в университете, а также на присутствие вуза в международных рейтингах.

Судя по новому рейтингу, по качеству образования УрФУ обогнал даже МГУ — вуз набрал 25,54 балла, тогда как МГУ — только 24,5. Однако по качеству выпускников московский университет лидирует (23,05 балла против 17,94 у УрФУ). СПбГУ и МГИМО в списке лишь на восьмом и одиннадцатом местах соответственно.

Кроме того, Forbes сделал запрос в 127 крупнейших компаний страны, чтобы выяснить, выпускников каких вузов там нанимали на работу в последние пять лет. Анкеты заполнили 59 компаний, УрФУ отметили 28 работодателей, в том числе «Газпром-нефть», международный аэропорт Шереметьево, «Мечел», Ростех, Сбербанк, ФК «Открытие», «Яндекс».