Forbes сообщил о разработке правительством пакета антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей

Правительство может представить второй пакет антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей уже в четверг, со ссылкой на свои источники в Кремле пишет Forbes.

По данным издания, на поддержку крупных системообразующих предприятий уйдёт более полутриллиона рублей. В пакет мер войдут субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии; меры секторальной поддержки в области строительства, авиаперевозок, автомобильной и лёгкой промышленности; софинансирование за счёт средств федерального бюджета программ развития регионов; поддержка программ импортозамещения в промышленности; снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение авансовых платежей по госзакупкам до 50% от стоимости контракта.

Кроме того, на социальную поддержку правительство планирует выделить около 300 млрд рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса — примерно 100 млрд рублей.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей.