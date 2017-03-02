Forbes: Мелкий подрядчик «Газпрома» стал «королём госзаказа» на контрактах без конкурса

Компания «Петон», с 2014 года получавшая небольшие подряды от структур «Газпрома», по итогам 2016 года заняла первое место в рейтинге «королей госзаказа», составляемом журналом Forbes. Новый рейтинг опубликован на сайте издания, пишет Republic.

В 2016 году компания «Петон», которой владеют Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, получила подряды от государства на 176 млрд рублей.

Как подчёркивает Forbes, два крупных заказа, которые позволили компании стать лидером, достались ей без конкурса: на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области и на сооружение установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

«Размер компании с выручкой 1,9 млрд рублей в 2015 году несопоставим с объёмом полученных подрядов», – отметили в издании, комментируя рейтинг.

Составители списка указали, что «у “Газпрома” появились совсем уж экзотические, на первый взгляд, желания – отдавать заказы неизвестным или малоизвестным компаниям».

Напомним, в январе 2017 года 40 подрядов по проекту трубопровода в Китай «Сила Сибири» на общую сумму 7,9 млрд рублей выиграло микропредприятие «Томпромтранс», где работает не больше пяти человек.

В тройку крупнейших «королей госзаказа» вошли также ЗАО ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова с подрядами на 163,2 млрд рублей и ещё один подрядчик «Газпрома» – «Стройтранснефтегаз», где «минимум половина» принадлежит семье Геннадия Тимченко (за прошлый год компания получила госзаказы на 153,3 млрд рублей).

Лидер предыдущего рейтинга – Аркадий Ротенберг – в текущем списке занял только седьмое место с подрядами на 96,9 млрд рублей.

Агентство новостей «Между строк»