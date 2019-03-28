Фонд Ролдугина «Талант и успех» получил в безвозмездное пользование пляж в Сочи

В Краснодарском крае Заксобрание одобрило передачу пляжа в Имеретинской низменности города Сочи образовательному фонду Сергея Ролдугина «Талант и успех», со ссылкой на материалы парламента региона пишет «Новая газета».

Территория в 435 метров будет передана фонду с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2024 года, инициативу о передаче территории внёс на рассмотрение Заксобрания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В пояснительной записке к документу указано, что договор безвозмездного пользования с «Талантом и успехом» решили заключить, так как он выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающиеся способности, и помогает им в получении как общего, так и дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что «Талант и успех» получил контракт на 287 млн рублей на содержание территории Олимпийского парка в Сочи. Контракт заключён на один год, исполнитель контракта должен выполнять работы по уходу за зелёными насаждениями, клумбами и живой изгородью, а также проводить уборку объектов в парке и ремонтировать сети электроснабжения.

Кроме того, сообщалось, что фонд, единственный проект которого — детский образовательный центр «Сириус», за три года получит более 6,3 млрд рублей из бюджета на создание центров выявления одарённых детей. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления одарённых детей в 35 регионах.

Также 14 февраля «Талант и успех» получил лицензию на реализацию алкогольной продукции, её выдал департамент потребительской сферы Краснодарского края. В фонде объяснили, что она нужна была для продажи алкоголя в лобби-барах отелей.

«Сириус» создан по просьбе Владимира Путина в 2014 году. К участию в образовательной программе допускаются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Председателем попечительского совета является сам Путин, также в совет входят бывший министр образования Андрей Фурсенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, а также друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин — он стал широко известен весной 2016 года после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca. Сообщалось, что Ролдугин связан с сетью офшоров, оперирующих миллиардами долларов. Управление активами велось из банка «Россия», который называют «банком друзей Путина».