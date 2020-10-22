Фонд развития моногородов поддержит проекты туркластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Фонд развития моногородов станет наставником трёх российских городов – Нижнего Тагила, Междуреченска Кемеровской области и Пудожа Республики Карелия. Об этом рассказала зампредседателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда моногородов Ирина Макиева после церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. В финале конкурса принимала участие управляющая компания туристического кластера «Гора Белая».

«На подведении итогов членам конкурсной комиссии было предложено стать ментором любого проекта. Фонд готов взять под своё крыло команду Междуреченска. Мы также будем курировать команды ТРК “Муромский”, в состав которого входит моногород Пудож и ТРК “Гора Белая”, на границе которого находится Нижний Тагил», – приводят в департаменте информполитики Свердловской области слова Ирины Макиевой.

В число победителей конкурса АСИ по развитию экотуризма вошли 10 проектов. Их команды будут проходить обучение по акселерационной программе до 15 ноября. Они создадут «упакованные продукты», готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров. После эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.