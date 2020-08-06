Фонд Дерипаски завершает строительство центра для пациентов с коронавирусом в Краснотурьинске

В Краснотурьинске завершается строительство центра для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Проект ведёт РУСАЛ и фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», созданный Олегом Дерипаской, сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской области.

Здание медицинского центра, рассчитанного на 30 пациентов, было возведено менее чем за четыре месяца, сейчас на стройплощадке ведутся внутренние работы и благоустройство территории. Доставлена большая часть высокотехнологичного медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ, дезинфекционные и обеззараживающие установки и оборудование для лабораторных исследований, а также вся необходимая мебель. После установки техники её поставщики настроят и проведут обучающие семинары для профильных специалистов.

Подчёркивается, что в период повышенной эпидемиологической опасности центр расширит коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией, а после будет использоваться в качестве инфекционного отделения, оснащённого по последнему слову техники. Особое внимание уделено вопросам безопасности пациентов и медперсонала.

«Важно, что строящееся здание спроектировано очень грамотно: все лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а открытая галерея по периметру, посредством которой может осуществляться транспортировка больных, позволит избежать пересечения "грязных" и "чистых" потоков», — объяснил главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.

Также особенности здания позволят избежать попадания инфекций в окружающую среду: отработанный воздух будет поступать в системы коммуникации и очистки, расположенные на специальном техническом этаже.

По словам главы городского округа Краснотурьинск Александра Устинова, строительство этого центра крайне своевременно.

«Жители города смогут получать больший спектр медпомощи, не выезжая за его пределы. Выражаю признательность Олегу Владимировичу и компании РУСАЛ за заботу о нашем городе и за участие в решении проблем краснотурьинцев. Это значительная помощь», — говорит глава.

Напомним, в апреле фонд «Вольное Дело» предоставил Краснотурьинской городской больнице новый автомобиль скорой помощи, а также партию средств индивидуальной защиты. Аналогичную помощь также получили Каменск-Уральский и Североуральск.