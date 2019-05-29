ФОМ зафиксировал самый низкий рейтинг Путина в регионе экс-главы Нижнего Тагила

Закрытый опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что самый низкий электоральный рейтинг президента России Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, со ссылкой на результаты исследования фонда пишет РБК.

Опрос проводился с середины марта по начало апреля, его участникам задали вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах президента, если бы они состоялись в следующее воскресенье. В Магаданской области за Путина готовы проголосовать 36% респондентов. В среднем по стране этот показатель равен 48%.

Регионом с самым низким рейтингом «Единой России» стал Хабаровский край. Там за партию готовы проголосовать 21% опрошенных жителей. Средний электоральный рейтинг «Единой России» по стране составил 34%.

Ранее, 24 мая, опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия Путину снизился до минимума с января 2006 года и составляет 31%. При этом две трети респондентов (65,8%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента. По мнению главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, главная причина падения рейтингов Путина в непонимании, «когда нам станет жить лучше».

«А что значит "жить лучше"? Это значит, когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут и это людей сильно напрягает и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет, потому что острая фаза кризиса у нас закончилась в 16-м году, сейчас мы живем в 19-м. И за эти три года особо лучше жить не стало, хотя кризис позади. Поэтому главная проблема — люди не видят, не верят, что завтра жить станет лучше, чем сегодня», — сказал он.

Напомним, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио главы Колымы в мае 2018 года и избрался на первый срок в сентябре 2018 года. В мае Носов по опросам возглавил топ-10 российских губернаторов с наиболее высокими показателями падения оценки деятельности за полгода. Согласно опросам, с октября 2018 по март 2019 года уровень оценки деятельности лидера Магаданской области Сергея Носова снизился на 33 процентных пункта. Собеседники РБК предполагают, что падение его рейтинга может быть связано как с федеральной повесткой, в частности с пенсионной реформой и повышением НДС, так и с региональной. В числе местных проблем называются недостаточное количество авиарейсов из Магадана и некачественные строительные работы на значимых объектах социальной сферы.