Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил список губернаторов-аутсайдеров

Бывший мэр Нижнего Тагила и глава Колымы Сергей Носов возглавил топ-10 российских губернаторов с наиболее высокими показателями падения оценки деятельности за полгода. Об этом пишет РБК со ссылкой на закрытые социсследования, проведённые в марте для Кремля. Согласно опросам, с октября 2018 по март 2019 года уровень оценки деятельности лидера Магаданской области Сергея Носова снизился на 33 процентных пункта. В то же время экс-глава свердловского отделения «Справедливой России» и губернатор Омской области Александр Бурков вошёл в десятку лидеров, чей показатель, наоборот, максимально улучшился. За полгода он прибавил 8 процентных пунктов.

Напомним, Сергей Носов избрался на первый срок в сентябре 2018 года. Собеседники РБК, знакомые с содержанием опроса, предполагают, что падение его рейтинга может быть связано как с федеральной повесткой, в частности с пенсионной реформой и повышением НДС, так и с региональной. В числе местных проблем называются недостаточное количество авиарейсов из Магадана и некачественные строительные работы на значимых объектах социальной сферы.

РБК также назвал регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов. В их числе оказались Коми, Севастополь, Архангельская область и Ингушетия.