ФНС заблокировала счёт российского офиса Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счёту ООО «Гугл» в Ситибанке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение службы.

Издание пишет, что подобные санкции применяются для выполнения решений о взыскании штрафов, налогов и сборов.

По данным газеты «Коммерсантъ», у Федеральной службы судебных приставов есть два исполнительных производства в отношении ООО «Гугл» на общую сумму 4,1 тысячи рублей. Речь идёт о выплате присуждённой судом госпошлины, а также о «взысканиях неимущественного характера не в бюджеты РФ».

В российском офисе Google заявили «Интерфаксу», что блокировка счёта является «техническим моментом».