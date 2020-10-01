ФНС может получить расширенный доступ к данным о банковских клиентах

Федеральная налоговая служба может получить больше возможностей узнать информацию о банковских клиентах, со ссылкой на внесённый в Госдуму законопроект пишет РБК.

Документ предусматривает «расширение возможности получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства». По словам авторов законопроекта, это должно поспособствовать «обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».

Также правительство предлагает закрепить возможность обмена данными между ЦБ и ФНС: в этом случае Банк России получит доступ к информации, представляющей налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.

Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что ФНС стремится получить неограниченный доступ к банковской тайне с начала 2000-х годов.

«Действующий премьер Михаил Мишустин в то время уже работал в Министерстве налогов и сборов (в 2004 году преобразовано в налоговую службу), он эту тему прекрасно знает. Ещё с тех пор Центробанк активно защищал банковскую тайну, поскольку открытие доступа ко всем банковским проводкам могло снизить доверие к банковской системе», — сказал Александр Захаров.

Ранее, в апреле, глава МВД Владимир Колокольцев предложил упростить доступ к банковской тайне правоохранительным органам — он объяснил это тем, что Банк России поздно информирует о признаках преступлений в банковской сфере. В ЦБ в ответ заявили, что регулятор своевременно сообщает о нарушениях.