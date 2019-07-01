Флешмобы, награждения и гимн в подарок. В Нижнем Тагиле прошёл общегородской выпускной

В субботу, 29 июня, в Нижнетагильском цирке прошёл общегородской выпускной бал. На нём собрались лучшие одиннадцатиклассники города — отличники и хорошисты, призёры олимпиад, лауреаты международных образовательных и спортивных конкурсов.

Открылось мероприятие танцевальным флешмобом на площади перед цирком — такой сюрприз гостям бала приготовили ученики Политехнической гимназии.

«Флешмоб — добрая традиция, которой уже около шести лет. На этот раз мы вышли за стены гимназии и станцевали для широкой аудитории. Готовили выступление после уроков, подбирали музыку, много репетировали и рады, что всё получилось», — делятся ребята.

Торжественную часть открыл глава города Владислав Пинаев. Он произнёс напутственные слова и выразил надежду, что те, кто уедет за высшим образованием в другие города, вернутся работать в Нижний Тагил.

«Пока вы учитесь, мы построим мост, детские сады с ясельными группами, закончим строительство школы, проведём реконструкцию действующих школ, построим парки, скверы, дворы и дороги. Нижний Тагил станет ещё привлекательнее», — пообещал глава.

Владислав Пинаев вручил выпускникам 93 медали «За особые успехи в учении», а их родителям — благодарственные письма.

Гостей бала поздравили депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представители Нижнетагильской городской думы. Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила выпускников, набравших максимальный балл на едином государственном экзамене, и предложила школьникам поблагодарить родителей, педагогов и наставников световым флешмобом — символом путеводного огня.

Специально для бала был написан «Гимн молодёжи Нижнего Тагила», который исполнил певец, ведущий и автор песен Эдуард Шакуров. Также гостям презентовали лазерное шоу с достопримечательностями города, театральные этюды, вокальные и танцевальные номера от творческих коллективов Нижнего Тагила и артистов цирка.

Закончился выпускной праздничной дискотекой на арене цирка.