ФК «Уралец-ТС» возглавил Юрий Матвеев

Новым главным тренером тагильского ФК «Уралец-ТС» стал Юрий Матвеев, хорошо известный свердловским любителям футбола.

Юрий Александрович родился и вырос в Нижнем Тагиле, где и начал свою футбольную карьеру, играя за местный клуб «Уралец». В дальнейшем выступал за такие клубы, как «Уралмаш», «Торпедо» (Москва), ЦСКА и другие. В качестве игрока прославился как нападающий, став лучшим бомбардиром первого чемпионата России в 1992 году.

После завершения игровой карьеры Юрий Александрович перешёл на тренерскую работу. С 2011 года — главный тренер футбольного клуба «Урал». С 2018 по 2020 год занимал должность главного тренера второй команды «Урала», а в 2020–2021 годах — главного тренера основной команды.

Напомним, 29 августа стало известно, что пост главного тренера ФК «Уралец-ТС» покинул Игорь Бахтин.