Главный тренер ФК «Уралец-ТС» Игорь Бахтин покинул клуб

Игорь Бахтин покинул пост главного тренера ФК «Уралец-ТС». Об этом сообщается в официальном паблике тагильской команды.

«Футбольный клуб “Уралец Тагильская сталь” и главный тренер Игорь Владимирович Бахтин достигли соглашения о завершении совместной работы. Благодарим Игоря Владимировича за большой вклад в развитие команды и проделанную работу. Желаем ему новых высот и достижения всех поставленных целей!» — говорится в посте.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Ветлугаев.

Напомним, что Игорь Бахтин занимал пост главного тренера тагильского клуба с весны 2023 года.