ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области по зимнему футболу

Обновлённая команда «Уралец-ТС» стала чемпионом Свердловской области по зимнему футболу. Подопечные главного тренера Павла Ветлугаева одержали победу во всех 13 играх, забив 64 мяча и пропустив всего 7. Лучшим бомбардиром команды стал Михаил Губанов, поразивший ворота соперника 16 раз. По словам Ветлугаева, этот турнир стал хорошей подготовкой перед началом чемпионата России среди команд III дивизиона.

«В первую очередь, хочется поздравить всех с победой — непростой, как кажется на первый взгляд, — отметил Павел Ветлугаев. — Однозначно этот турнир пошёл нам на пользу. Так как участие в чемпионате области является подготовительным для нас, на протяжении всего времени была возможность просматривать игроков, приезжавших в распоряжение нашего клуба, и игроков с области. Я считаю, что мы в межсезонье провели хорошую селекционную работу и в оптимальной форме подходим к сезону. Если говорить об усилении состава, то на данный момент состав укомплектован на 90%, есть вакансии для точечного усиления. По сравнению с сезоном 2021 года, состав команды изменился кардинально. В связи с поставленной задачей на сезон приглашены 7 новичков. Это футболисты хорошего уровня, имеющие опыт выступления в более высоких лигах. Также в команде есть игроки, выступавшие в различное время за молодёжку “Урала” и ФК “Урал-2”, и футболисты, знакомые нам по прошлому сезону. Также в заявку на сезон попали два молодых игрока, воспитанники нижнетагильского футбола».

9 апреля «Уралец-ТС» встретится с пермским «Амкар-2» в рамках кубка среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». Старт чемпионата III дивизиона запланирован на 23 апреля.