ФК «Урал» одержал победу над московским «Динамо»

Футбольный клуб «Урал» 9 июля со счётом 2:1 одержал победу над московским «Динамо». Матч проходил в Екатеринбурге в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.

Как пишет «Коммерсантъ», счёт был открыт на 22-й минуте игры полузащитником «Урала» Отманом эль-Кабиром. Москвичи смогли отыграться через 10 минут, разыграв угловой. Примечательно, что мяч залетел в ворота рикошетом от екатеринбуржца Романа Емельянова. Победу уральцам принёс Павел Погребняк, забив решающий гол в дополнительное время поединка.

Следующий матч премьер-лиги ФК «Урал» провёдет 12 июля в гостях у ФК «Краснодар».