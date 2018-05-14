«ФК Открытие» получил контроль в крупнейшем операторе таможенных платежей

Банк «ФК Открытие» через компанию «Промфинанс» получил контроль над компанией «Таможенная карта», став владельцем 67,81% платёжной системы, со ссылкой на источник в банке пишет РБК. Ранее банк владел 19,9% «Промфинанса», теперь ему принадлежат все 100% акций этой структуры. Прежним владельцем компании был Андрей Баринов.

Оставшейся частью капитала «Таможенной карты» владеют Агентство страхования вкладов (28,93%) и Национальная ассоциация таможенных представителей (3,21%). Сделка прошла на рыночных условиях, говорится в сообщении банка, сумму сделки банк не разглашает.

«Таможенная карта» — оператор локальной платёжной системы для уплаты таможенных платежей в Федеральную таможенную службу, крупнейший игрок на рынке. Оператор объединяет около 60 банков-участников, за 2017 год пользователи системы совершили транзакций на общую сумму в 0,5 триллиона рублей. POS-терминалы компании расположены по всей стране, на таможенных постах в России и ряде стран бывшего СНГ, всего более 300 штук.

«Учитывая этот успешный опыт, перспективность бизнеса платёжной системы и её важное инфраструктурное значение, было принято решение стать стратегическим собственником "Таможенной карты"», — прокомментировал управляющий директор центра по работе с дочерними компаниями банка «ФК Открытие» Георгий Шабад.

Ранее «Таможенная карта» принадлежала «Финпромбанку», у которого в сентябре 2016 года была отозвана лицензия. «Финпромбанк» контролировал 90% компании, ещё 10% принадлежало Национальной ассоциации таможенных представителей (НАТП). После отзыва лицензии «Таможенная карта» должна была войти в конкурсную массу и выставлена на торги.

Но к 1 января 2017 года в совокупности 67,86% платёжного оператора перешли к компании «Промфинанс» и её владельцу Андрею Баринову в равных долях, а к июню 2017 года этот пакет полностью перешёл к компании «Промфинанс», миноритарием которой в мае того же года, купив 19,9% акций, стал «ФК Открытие». В марте 2017 года банк стал расчётным центром «Таможенной карты». Ещё 28,93% платёжной системы принадлежало АСВ в лице «Финпромбанка» и 3,21% — НАТП.