Fitch повысило прогноз по финансовому рейтингу Свердловской области до позитивного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Свердловской области на уровне «BB+» и изменило прогноз по рейтингам со «стабильного» на «позитивный», сообщает департамент информационной политики региона.

Уточняется, что пересмотр прогноза по рейтингам отражает ожидания Fitch о стабильных бюджетных показателях региона и его устойчивости к долговой нагрузке.

«Рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства — это объективный индикатор финансового состояния Свердловской области, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов», — отметили в Минфине Свердловской области.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также изменило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне А (RU). Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, — рост доходов бюджета Свердловской области, который позволит увеличить операционный баланс региона.