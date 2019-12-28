Financial Times включила президента РФ Владимира Путина в список знаковых фигур уходящего десятилетия

Британская газета Financial Times включила Владимира Путина в список из 50 человек, которые по мнению издания «определили облик десятилетия». В список попали 19 политиков, 22 бизнесмена и 9 деятелей культуры, спорта и науки.

Как пишет ТАСС, помимо президента России в список вошли лидеры Турции, Франции и США — Тайип Эрдоган, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, а также бывший американский президент Барак Обама. Также среди важных персон десятилетия значатся канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель КНР Си Цзиньпин.

Из россиян в список также попал экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в 2016 году уехал в США и стал информатором WADA.

Помимо этого газета внесла в свой шот-лист бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, пакистанскую активистку и лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай, лидера массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонга и торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, чьё самоубийство в 2011 году стало причиной «жасминовой революции» в Тунисе и «арабской весны».

Из медийных персон в список попала актриса Роуз Макгоун, которая обвинила американского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и положила начало движению против насилия #MeToo.