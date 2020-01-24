Фильм «Джентльмены» от Гая Ричи — премьера 2020 года

В наше время джентльмены решают все свои вопросы современными способами. Такт, обаятельность, любезность, галантность сопровождаются жестокостью, хитростью и многими другими чертами многомиллионного бизнеса. Как же будет строиться общение между бизнесменами и будут ли они джентльменами, покажет новая американская криминальная комедия.

Главный герой фильма Микки Пирсон чрезвычайно умён, талантлив и хитёр. Природные способности, профессиональные умения, полученные в Оксфорде, и невероятные лидерские качества позволяют ему с лёгкостью добиваться своих целей и входить в доверие любого человека.

Он придумал незаконную схему, которая предполагает использование земель разорившихся представителей английской аристократии. Спустя некоторое время начинающий бизнесмен решает продать свой успешный бизнес одному из крупнейших кланов миллиардеров из США.

Микки Пирсону придётся столкнуться не просто с покупателями, а с жестокими и опасными джентльменами. Общение начинается с джентльменского обмена любезностями, но с каждой минутой ситуация накаляется всё больше и больше. Поэтому Микки срочно старается придумать очередной, не менее гениальный план по спасению своей собственной жизни. Начинается не просто сделка, а противостояние Нового и Старого Света.

Создание джентльменской истории

По задумке создателей, кинокартина должна соответствовать по своему духу таким бестселлерам, как «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола». Гай Ричи хотел британской аристократии, американского драйва Нового Света и всего того удовольствия, которое можно получить от объединения этих двух миров.

Даже многочисленные ругательства, которые использовались в сценарии, Хью Грант оценивал креативно: по его словам, это не просто ругательство, это глагол, это наречие, а это прилагательное.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.