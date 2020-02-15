Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон, чтобы успеть на концерт в Нижнем Тагиле

Днём 15 февраля Филипп Киркоров приехал в Свердловскую область, чтобы дать два концерта. Сегодня король поп-музыки выступает в Нижнем Тагиле, а завтра — в Екатеринбурге. На свердловский вокзал певец приехал в прицепном VIP-вагоне поезда в сопровождении телохранителей.
Как пишет Е1.ru, в арендованном звездой вагоне были все удобства — душ, бар и ресторан. Поезд был выбран, поскольку это самый быстрый и комфортный способ добраться до Свердловской области из Перми, так как оттуда нет прямых рейсов в Екатеринбург.
На перрон Киркоров спустился в шубе зебрового окраса, чем поверг в восторг немногочисленных встречавших.
«Ой, ну как всегда: будет море сюрпризов, новое шоу, новые декорации и, конечно, новая звезда, новый герой! Это Олег Кольвах, легендарный пилонист, который на высоте 3000 метров на воздушном шаре и пилоне крутится, приземляется. Это уникальный артист, его появление будет очень ярким. Конечно, прозвучит новая песня "Романы", будут новые костюмы — всё по-новому», — рассказал Киркоров о предстоящем выступлении.