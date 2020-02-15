Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон, чтобы успеть на концерт в Нижнем Тагиле

Днём 15 февраля Филипп Киркоров приехал в Свердловскую область, чтобы дать два концерта. Сегодня король поп-музыки выступает в Нижнем Тагиле, а завтра — в Екатеринбурге. На свердловский вокзал певец приехал в прицепном VIP-вагоне поезда в сопровождении телохранителей.

Как пишет Е1.ru, в арендованном звездой вагоне были все удобства — душ, бар и ресторан. Поезд был выбран, поскольку это самый быстрый и комфортный способ добраться до Свердловской области из Перми, так как оттуда нет прямых рейсов в Екатеринбург.

На перрон Киркоров спустился в шубе зебрового окраса, чем поверг в восторг немногочисленных встречавших.