Филармония Нижнего Тагила анонсировала фестиваль в честь легендарной пианистки, который был отменён в 2020 году из-за пандемии

В середине октября в Нижнетагильской филармонии состоится долгожданный во всех смыслах фортепианный фестиваль Веры Лотар-Шевченко (12+). Трёхдневный фестиваль должен был состояться в ноябре 2020 года, но отменился из-за пандемии коронавируса. Спустя год событие всё-таки пройдёт на сцене филармонии в формате вечеров памяти легендарной пианистки со сложной судьбой.

Вера Лотар-Шевченко родилась в Италии, вышла замуж за эмигранта из России Владимира Шевченко. В 1939 году вместе с мужем переехала в Советский Союз, а в 1942-м пианистка и её супруг были арестованы. Судьба мужа после ареста неизвестна. Пианистка отбыла 13 лет заключения на Урале. После освобождения переехала в Нижний Тагил и устроилась концертмейстером в драмтеатр. В середине 1970-х Вера Августовна отправилась в Новосибирск, там она работала солисткой Новосибирской государственной филармонии.

Вера Лотар-Шевченко работала на кухне в исправительном лагере. В свободное от работы время вырезала кухонным ножом клавиатуру и беззвучно имитировала игру на рояле. После многолетнего мытья посуды в ледяной воде пианистка заработала артрит, а её биографы до сих пор удивляются тому, что с больными руками она исполняла виртуозную фортепианную музыку.



Вера Лотар-Шевченко / паблик Нижнетагильской филармонии во «ВКонтакте»



В программе фестиваля памяти знаменитой пианистки два фортепианных вечера. 14 октября в 18:30, помимо концерта, пройдёт показ редкого документального фильма о великой пианистке, который прольёт свет на малоизвестные факты её биографии, а также раскроет образ культурной жизни Нижнего Тагила прошлого века.

Украшением вечера станет выступление юной пианистки — учащейся Детской школы искусств № 3 Дарьи Петуховой, которая недавно вернулась из Летней творческой школы в Суздале, где проходила мастер-классы у известной пианистки, солистки Московской филармонии Екатерины Мечетиной.

Вход на первый вечер памяти Веры Лотар-Шевченко по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии или на её сайте.

15 октября в 18:30 на сцену филармонии выйдет приглашённый артист — победитель Первого международного конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко, солист Московской государственной академической филармонии Филипп Копачевский.

«Лауреат восьми престижных международных конкурсов Филипп Копачевский выступал с лучшими оркестрами. В их числе — Английский камерный оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Симфонический оркестр Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и др. Филипп сотрудничал с прославленными дирижёрами, среди которых Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Михаил Плетнёв, Евгений Колобов, Юрий Симонов, Евгений Бушков, Максим Венгеров», — рассказывают в Нижнетагильской филармонии.



Филипп Копачевский / паблик Нижнетагильской филармонии во «ВКонтакте»



Концерт пройдёт при поддержке Фонда содействия сохранению духовных и художественных ценностей мировой и отечественной культуры «Международный культурный фонд» и культурного фонда «Музыка во имя будущего».

Перед концертом, в 17:45, состоится лекция «Рояль для Веры: звёздное детство гениальной пианистки». Билеты можно приобрести в кассе или на сайте филармонии.

«Нам важно увековечить память об этой удивительной артистке, женщине с трагической судьбой, которая в нечеловеческих условиях смогла сохранить веру в высокие идеалы. Но важно также осознавать, что помогли Вере Лотар вернуться в профессию неравнодушные тагильчане, в первую очередь директор музыкальной школы № 1 Мария Николаевна Машкова, которая, несмотря на опасность в 50-е открыть двери школы политзаключённой, приняла измученную женщину и разглядела в ней великую артистку. Вот на таких людях, щедрых душой, тех, кто боится не за своё кресло, а за будущее культуры города и целой страны, и держится общество. В Тагиле такие люди были и будут. Эта история и о них», – говорит художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.

Филармония планирует продолжать традицию проведения фестиваля, приглашать на него именитых артистов и продвигать бренд Нижнего Тагила, который сыграл ключевую роль в судьбе пианистки.