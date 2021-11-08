​​​​​​​Фигуристка из Нижнего Тагила взяла серебро на соревнованиях в Италии 

15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых заняла второе место по итогам короткой программы третьего этапа серии Гран-при в Италии. Фигуристка набрала 72,04 балла, пишет РИА Новости.

В произвольной программе Хромых исполнила два четверных тулупа, один из них в каскаде.

Получила за прокат 154,31 балла и 226,35 баллов в сумме. Первое место взяла ещё одна россиянка, Анна Щербакова, которая набрала 236,78 баллов.

«Не могу сказать, что я довольна. Сорвала риттбергер, отпустила себя на заходе, сделала не очень хорошо дорожку. Это мой первый Гран-при. Второе место – это неплохо, буду стремиться к победе», – цитирует РИА Новости слова тагильской спортсменки.

Следующим этапом Гран-При для Майи Хромых станет Кубок Ростелекома, который пройдёт в Сочи.