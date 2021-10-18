Спортсменка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала первой в турнире по фигурному катанию

15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых заняла первое место в турнире по фигурному катанию Budapest Trophy, проходившем в Венгрии.

В последний раз Хромых побеждала в финале Кубка России 2019 года в юниорском разряде. Победа в Budapest Trophy — первая международная победа спортсменки на взрослом уровне.

«Хромых сделала степ-аут на стартовом сольном четверном тулупе, но затем исполнила этот прыжок в чистом виде в каскаде с тройным тулупом», — сообщает РИА Новости.

За прокат Майя Хромых получила 224,91 балла, заняв первое место. Второй оказалась чемпионка мира Анна Щербакова (222,73 балла), третьей — Софья Самодурова (190,91 балла).