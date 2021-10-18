Спортсменка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала первой в турнире по фигурному катанию

18.10.2021 16:50
15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых заняла первое место в турнире по фигурному катанию Budapest Trophy, проходившем в Венгрии.
В последний раз Хромых побеждала в финале Кубка России 2019 года в юниорском разряде. Победа в Budapest Trophy — первая международная победа спортсменки на взрослом уровне.
«Хромых сделала степ-аут на стартовом сольном четверном тулупе, но затем исполнила этот прыжок в чистом виде в каскаде с тройным тулупом», — сообщает РИА Новости.
За прокат Майя Хромых получила 224,91 балла, заняв первое место. Второй оказалась чемпионка мира Анна Щербакова (222,73 балла), третьей — Софья Самодурова (190,91 балла).
- Майя Хромых родом из Нижнего Тагила. Сейчас живёт и тренируется в Москве. Наставники — Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. В конце августа 2021 года Майе присвоено звание мастера спорта России.