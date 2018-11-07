Фигуранты дела «Седьмой студии» заявили в суде о своей невиновности

Фигуранты уголовного дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум — заявили в суде о своей непричастности к хищению бюджетных средств, пишет «Интерфакс». Судебный процесс по делу начался сегодня днём в Мещанском суде Москвы.

«Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно: ты понимаешь слова, но связать их в смысл, касающийся тебя, не можешь», — сказал Серебренников.

Другие подсудимые — бывший генпродюсер «Седьмой студии», экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум — также заявили суду о своей невиновности и о том, что они не понимают предъявленное им обвинение.

«Обвинение непонятно, обвинительное заключение не отражает моих показаний и содержит большое количество фактических ошибок. Виновной себя не считаю, ни в какой сговор я ни с кем не вступала, никаких денег не похищала и о том, что совершались какие-то преступления, я не знала», — сказала Апфельбаум.

«Я не понимаю, в чём меня обвиняют, когда и какие денежные средства я похитил. (...) Я категорически отрицаю, что противоправно обращал средства в свою пользу — я, естественно, это не признаю», — заявил в свою очередь Малобродский.

Адвокаты подсудимых назвали обвинительное заключение по делу неконкретным и нарушающим право подзащитных на защиту.

Напомним, в мае 2017 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Фигурантами дела являются режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главбух организации Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Никто из них, кроме Масляевой, свою вину не признаёт.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Ущерб следователи оценили в 133 миллиона рублей. Обвиняемые утверждают, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.