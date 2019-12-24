Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали и освободили от наказания

Мещанский районный суд приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к штрафу в 100 тысяч рублей, пишет «Дождь». Его освободили от наказания, учитывая его нахождение под стражей. Суд постановил отменить ему меру пресечения и освободить в зале суда.

Раджабова задержали на акции протеста 27 июля и арестовали на восемь суток за нарушение правил проведения митинга. Пока он находился в спецприёмнике, на него завели дело об участии в «массовых беспорядках» и применении насилия к представителю власти. Позднее обвинение переквалифицировали на угрозу применения насилия: следствие считает, что Раджабов хотел оказать «психологическое воздействие» на полицейских, поэтому бросил в них пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. Однако потерпевшими признали троих полицейских: Дмитрия Линника, Александра Внукова и Александра Комбарова, которые «испугались звука упавшей бутылки». Четвёртый сотрудник полиции отказался от статуса потерпевшего. 2 августа Раджабова отправили в СИЗО.

На заседании суда Комбаров и Внуков рассказали, что решили признать себя потерпевшими после общения со следователем. «Медиазона», изучив материалы дела, пришла к выводу, что полицейские несколько раз меняли показания ради соответствия версии следствия. В конце ноября Тверской районный суд вернул дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с ошибками. При этом суд отказался смягчить Раджабову меру пресечения.

На заседании суда 23 декабря Раджабов обратился к полицейским.

«Пацаны, вы понимаете, что из-за вашего вранья я сейчас поеду в колонию на три года? <…> Мне кажется, для них стыдно, они врут, это же понятно. Вся страна смеётся, пацаны. Что вы сделали, ребят? Сколько стоит ваша честь?» — спросил Раджабов.

Он также подчеркнул, что, сажая людей, проблему, которая заставляет выходить на улицы, не решить.