Сотрудник полиции отказался стать потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД

В Москве полицейский отказался выступить в качестве потерпевшего по «московскому делу» и уволился из МВД. По данным адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, экс-сотрудник полиции по фамилии Максидов должен был свидетельствовать по делу Самариддина Раджабова.

Напомним, Раджабов обвиняется в том, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил в сторону полицейского пластиковую бутылку. Его обвиняют в угрозе применения насилия с помощью звука удара бутылки к полицейским Комбарову, Внукову и Линнику. Изначально росгвардейцы говорили, что почувствовали боль от попадания бутылки, а затем о том, что восприняли бутылку как угрозу.

«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие “предложило” ему “роль” потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — цитирует Znak.com Бадамшина.

Изначально Максидов говорил в своих показаниях, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала.

«С уверенностью могу сказать, что в меня она точно не попала», — говорилось в протоколе его допроса.

29 октября Самариддину Раджабову предъявили третье постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в окончательной редакции.