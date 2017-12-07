Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Крепкина приговорили к полутора годам колонии

Суд признал участника антикоррупционной акции в Москве 26 марта Дмитрия Крепкина виновным в применении насилия к полицейскому и приговорил его к полутора годам колонии общего режима, пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитную группу «Агора».

По версии следствия, во время акции 26 марта на Пушкинской площади Крепкин ударил в бедро сотрудника ОМОНа. Гособвинитель попросил для Крепкина три года колонии общего режима. Защита просила его оправдать. Подсудимый свою вину не признал и настаивал, что его удар пришёлся по резиновой дубинке полицейского.

26 марта в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. После акции в Москве Следственный комитет завёл дело о нападениях на полицейских, по которому были арестованы семь человек: Юрий Кулий, Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.

Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, он уже отбыл свой срок и вышел на свободу. Шпаков и Политиков получили по полтора года колонии общего режима, Зимовец — два с половиной года колонии общего режима, Косых — три года и восемь месяцев колонии общего режима. Борисов остаётся под стражей, суд начал рассматривать его дело 1 ноября.