Фигурант «болотного дела» Дмитрий Ишевский вышел на свободу

Один из участников «болотного дела» Дмитрий Ишевский 26 июля вышел на свободу, передаёт «ОВД-Инфо». Ишевский обвинялся в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Он полностью признал вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке – без анализа доказательств и допроса свидетелей. Мужчину приговорили к трём годам и двум месяцам колонии в октябре 2014 года. Наказание он отбывал в ИК № 1 в Ярославской области.

Как передаёт «Новая газета», встречать его на выходе из колонии приехали родственники и несколько других «болотников»: Александр Марголин, Андрей Барабанов, Алексей Полихович. При встрече Ишевский передал им привет от ещё одного фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, который всё ещё находится в исправительной колонии.

Напомним, всего в «болотном деле» фигурировали около 30 человек. Дело было возбуждено после того, как согласованный «Марш миллионов» на Болотной площади 6 мая 2012 года перерос в столкновения между участниками шествия и полицейскими. Следственный комитет позднее назвал столкновения спланированными массовыми беспорядками.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новости мира»