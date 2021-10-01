Фестиваль Ural Music Night пройдёт 22 октября в формате COVID-Free

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать в регионе COVID-Free зоны, которые смогут посещать только вакцинированные или имеющие антитела уральцы. Одной из первых таких площадок станет фестиваль Ural Music Night, который состоится 22 октября.

«Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night», — написал губернатор в своём Instagram.

Фестиваль Ural Music Night пройдёт в Екатеринбурге в седьмой раз. Изначально его планировали провести 25 июня на 100 сценических площадках города. Принять участие в фестивале должны были более 560 музыкантов. Хедлайнерами были объявлены Леонид Агутин, Клава Кока, Slava Marlow, «Иванушки International», «Каста», группы свердловского рок-клуба. Организаторы ожидали не менее 300 тысяч зрителей. Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом мероприятие перенесли.