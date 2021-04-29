Леонид Агутин споёт на рассвете на главной площадке Ural Music Night

Организаторы фестиваля «Уральская ночь музыки» объявили музыканта, который выступит на Октябрьской площади Екатеринбурга в рамках акции «Светает». Хедлайнером акции станет Леонид Агутин, российский музыкант, автор песен, аранжировщик, заслуженный артист РФ.

По традиции фестиваль «Уральская ночь музыки» закрывает акция «Светает». На ней гости вместе с хедлайнером поют песню «Ночь пройдёт, наступит утро ясное…». В этом году организаторы пригласили Леонида Агутина. Он выйдет на сцену вместе с камерным оркестром B-A-C-H.

Как отмечают в оргкомитете фестиваля, выбор артиста для акции «Светает» очень сложный. Нужно пригласить настоящего музыканта, способного создать атмосферу искреннего счастья, лёгкости и романтики. Леонид Агутин, по мнению организаторов, покоряет своей естественностью и свободой. Он и его группа Esperanto создадут живое шоу с продуманной до мелочей программой и новыми аранжировками.

Ural Music Night пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Выступление Леонида Агутина состоится на Октябрьской площади 26 июня в 02:00.