Фестиваль Ural Music Night ищет молодых музыкантов

Крупнейший в России мультижанровый бесплатный фестиваль «Уральская Ночь музыки» объявил о старте приёма заявок от музыкантов. Седьмой фестиваль пройдёт в Екатеринбурге 25 июня.

Заявки от музыкантов из любого города и любой страны принимаются с 1 февраля по 22 марта. Подать заявку можно на сайте фестиваля. В 2020 году организаторы получили более 1300 анкет от музыкантов из разных городов России и других стран. Каждую заявку прослушают как минимум пять экспертов — представители концертных площадок и лейблов, организаторы фестивалей, журналисты, продюсеры.

Фестиваль поддерживает молодые и актуальные группы: помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе и своём творчестве. В 2020 году одним из важных нововведений Ural Music Night стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов. В 2021 году система донатов продолжит свою работу и каждый зритель напрямую сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля, сообщают организаторы.

В 2021 году «Ночь музыки» должна собрать около 300 000 гостей, 3000 музыкантов. Концерты будут проходить как в оффлайне, так и в онлайн-форматах. В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль несколько раз переносился, в итоге он состоялся 18 сентября. Хедлайнерами стали российские исполнители Ёлка, The Hatters и группа «Хлеб».