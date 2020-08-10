Фестиваль стрит-арта «Стенограффия» стартует в Екатеринбурге 17 августа

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдёт в Екатеринбурге с 17 по 27 августа. Об этом написал в соцсетях его основатель и идеолог Евгений Фатеев.

«Уличные художники со всей России будут создавать свои работы в Екатеринбурге около 10 дней. Планируется участие иностранных авторов в дистанционном формате. Также будет реализована обширная онлайн-программа с прямыми включениями с места создания объектов, паблик-токами, лекциями и экскурсиями», — сообщил Фатеев.

Фестиваль уличного искусства традиционно проходил в столице Среднего Урала в начале июля, но в 2020 году даты сдвинулись из-за того, что организаторы не получили финансовую поддержку администрации города. Из-за этого проведение крупного арт-события оказалось под угрозой, но средства пообещал выделить губернатор Евгений Куйвашев.

«Спасибо всем, кто нас поддержал. Люди дали нам понять, что городу нужна “Стенограффия”. Нам писали и звонили каждый день! Благодаря этому мы не могли себе позволить опустить руки. Искали партнёров и продолжали подготовку. И теперь мы готовы снова завести эту машину. Несмотря на все препятствия и ограничения, мы делаем всё, чтобы в Екатеринбурге появились крутые проекты, которыми мы все будем гордиться. Пристегните ремни безопасности, это будет мощно!» — приводят слова координатора фестиваля Ирины Завьяловой в официальном паблике «Стенограффии».

Добавим, что на прошлой неделе в Екатеринбурге был дан старт третьему партизанскому фестивалю уличного искусства «Карт-бланш».