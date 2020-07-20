Евгений Куйвашев заявил о поддержке фестиваля «Стенограффия» в этом году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что поддержит фестиваль уличного искусства «Стенограффия», который в этом году остался без финансирования. Сейчас команда фестиваля занимается переговорами с партнёрами.

«В Екатеринбурге на протяжении 11 лет существует один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia. Во многом благодаря нему город приобрёл статус столицы стрит-арта в России. Организаторы регулярно привозили в Екатеринбург знаменитых российских авторов и зарубежных художников. Работы фестиваля из года в год попадали в мировую информационную повестку. Это позволило внести свой вклад в представление о Екатеринбурге как о современном и культурном центре Урала. В этом году ожидалась очередная Stenograffia. Но, к сожалению, ребята проиграли аукцион на проведение фестиваля. Я переговорил с главой города Екатеринбурга Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль Stenograffia. Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей», — заявил губернатор Свердловской области.

Также Евгений Куйвышев добавил, что планируется внедрение новых форматов: скорее всего, во время фестиваля пройдут онлайн-мероприятия. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в Екатеринбурге. Сейчас ведутся переговоры с финансовыми партнёрами.

Напомним, в этом году команда «Стенограффии» не получила поддержку в 1,5 миллиона рублей со стороны администрации Екатеринбурга и потеряла генерального спонсора — компанию «Газпром нефть». Денежные средства достались московской фирме «Коннект», а новый фестиваль получил название «Граффити на стенах».