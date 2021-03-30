Фестиваль Баха в Нижнем Тагиле станет ежегодным

Сегодня в Нижнетагильской филармонии состоится закрытие первого фестиваля «Мой Бах». В марте, в месяц рождения мастера полифонии, на трёх концертах в Нижнем Тагиле музыканты филармонии и приглашённые солисты знакомили тагильчан с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, которая, по мнению организаторов, будет актуальна всегда.

21 и 27 марта прошли концерты в органном зале Нижнетагильского музея искусств. Благодаря фестивалю некоторые горожане впервые решились послушать этот старинный инструмент и были приятно удивлены.

«Идея исполнять музыку Баха в марте просто витает в воздухе, ведь весь мир празднует его день рождения. Мы никогда не отставали от музыкальной мировой общественности и ежегодно посвящали концерт творчеству Баха. В этом году смогли позволить себе сразу три концерта, такой мини-фестиваль, который получил своё название и своё лицо. Мне кажется, даже в самом названии — “Мой Бах” — слышится некая теплота, камерность и демократичность. Музыка этого композитора есть в жизни каждого, она проникла в самые разные сферы нашей жизни — в кино, в рекламу. И у нас появилась идея сделать её более доступной и понятной, именно поэтому программа концертов не тяжеловесна и проста для восприятия», — рассказывает инициатор проекта художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.

Апофеозом фестиваля «Мой Бах» станет сегодняшний концерт «Грани Гения» в большом зале филармонии. На него пригласили востребованного пианиста Константина Хачикяна, 25-летнего выпускника Московской филармонии, солиста столичной Государственной академической филармонии. Вместе с оркестром «Демидов-камерата» пианист исполнит Концерт фа минор. Также Константин познакомит публику с сочинениями ровесников Баха — француза Жана Филиппа Рамо и итальянца Доменико Скарлатти. Как отмечают в филармонии, Константин Хачикян является одним из немногих в России исполнителей-виртуозов музыки эпохи барокко.



Солист Московской государственной филармонии Константин Хачикян на репетиции в Нижнем Тагиле



«Бах сегодня очень актуальный композитор. Мне кажется, современная публика к барочной музыке откликается даже в большей степени, чем это было 50 лет назад. Кажется, все устали от музыки XIX и XX веков, которая в России чаще звучит на больших сценах, поэтому сейчас происходит ренессанс барочной музыки. Лично для меня Бах — это такой композитор, с которого началась классическая музыка в нашем понимании. Всё, что было до Баха, на рояле никто сегодня играть не будет», — поделился мыслями перед концертом Константин Хачикян.

Как сообщили «Афише МС» в Нижнетагильской филармонии, фестиваль «Мой Бах» обязательно пройдёт в новом сезоне, в 2022 году. Артисты филармонии уже начали формировать идеи для будущей программы.