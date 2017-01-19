Федеральный телеканал Минобороны раскроет секреты Нижнего Тагила

Федеральный военно-патриотический телеканал «Звезда» (курируется Минобороны РФ. – Прим. ред.) проводит в Нижнем Тагиле съёмки очередного выпуска программы «Не факт», посвящённого истории города времён Демидовых. Как рассказали АН «Между строк» продюсеры передачи, проект носит просветительско-развлекательные цели, что является редкостью для современного российского телевидения.

«Мы рассказываем о разных интересных исторических событиях, персонажах и для этого всегда приезжаем в те места, где они происходили, посещаем музеи, заводы, фабрики, общаемся с людьми. У нас два звёздных ведущих – артисты театра и кино Арарат Кещян и Андрей Бурковский», – говорит продюсер Антонина Попова.

В Нижнем Тагиле планируется снять материал для двух эпизодов: про династию Демидовых и историю создания первого российского паровоза инженерами Черепановыми. Сегодня съёмочная бригада побывала на территории ЕВРАЗ НТМК, который, по мнению гостей, является продолжателем традиций первых металлургов Урала.

«Я первый раз на таком заводе, – признаётся бывший КВНщик Андрей Бурковский. – Побывали в разных цехах. В принципе, интересно. И проект интересный, развивающий. У меня небольшое турне по Свердловской области. В Нижнем Тагиле пока побывали в местах, где проходили съёмки. Сам город посмотреть ещё не успел».

По словам продюсеров, первый сюжет о Нижнем Тагиле выйдет в эфир примерно через две недели.

Агентство новостей «Между строк»