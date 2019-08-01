Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала «Дождь»

ФНС проводит внеплановую проверку телеканала «Дождь». Генеральный директор канала Наталья Синдеева предположила, что это связано с освещением «Дождём» протестов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

«Судя по всему, запрос документов происходит вне рамок камеральной или выездной проверки, так как ссылку на приказ о проведении такой проверки мы в тексте требования не обнаружили», — рассказала Синдеева «Медиазоне».

Ранее на своей странице в Facebook Синдеева опубликовала снимки запроса из налоговой службы. ФНС потребовала, чтобы руководство телеканала предоставило данные для проверки доходов и расходов, взаимоотношений с иностранными организациями, аренды помещений, а также договоры займа.

Напомним, во время освещения акции 27 июля главного редактора «Дождя» Александру Перепелову вызвали на допрос в Следственный комитет.