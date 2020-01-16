ФБК: Жена кандидата в премьер-министры Мишустина заработала почти 800 млн рублей за 9 лет

Фонд борьбы с коррупцией призвал кандидата в премьер-министры России Михаила Мишустина «незамедлительно раскрыть все подробности того, как именно и в партнёрстве с какими организациями его супруга зарабатывала сотни миллионов рублей», говорится на сайте Алексея Навального.

ФБК обратил внимание на то, что супруга Мишустина Владлена, согласно декларациям о доходах, заработала с 2010 года порядка 789 млн рублей, при этом выяснить, каким именно бизнесом она занималась всё это время, не представляется возможным.

«И это всё она умудрилась сделать параллельно с воспитанием троих детей. Красивая была бы история о достижениях сильной женщины, но, к сожалению, никакой фактуры об успешном бизнесе вы не найдёте», — говорится в сообщении.

Навальный отмечает, что Федеральная налоговая служба, которую возглавлял Мишустин, является одним из самых коррупциогенных ведомств.

«Налоговая служба — это не только ведь цифровизация и электронная подпись. Это ещё миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т. д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы. Просто чемодан с деньгами заменяется притворным контрактом с фирмой супруги чиновника», — пишет оппозиционер.

Навальный подчёркивает, что «если некто заработал честным бизнесом почти миллиард рублей, то следы этого бизнеса должны легко обнаруживаться».

«Это вопрос элементарной этики и уважения к гражданам страны, которой Мишустин собрался управлять. Мишустин обязан объяснить людям, которые, работая десятилетиями, зарабатывают полмиллиона в год (при хорошем раскладе), каким образом его жена зарабатывает в 320 раз больше», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Проект» рассказало о том, как засекречивают недвижимость, принадлежащую Мишустину: издание пишет об особняке, который приобрели Мишустины в 2001 году.

«Их дом площадью почти 900 кв. метров расположен на Николиной горе, в коттеджном посёлке "Коттон Вэй". Площадь участка, на котором стоит дом, — 5,5 тыс. кв. метров. Участок с домом такой же площади в этом посёлке сейчас продаётся почти за 600 млн рублей», — отмечает издание.

Сейчас владельцы этой недвижимости, когда-то записанной на Мишустина, скрыты в Росреестре.

У дома и участка по два собственника, но вместо имён в выписке указана «Российская Федерация».