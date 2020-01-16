«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин скрыл недвижимость на Рублёвке

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, предложенный президентом на пост премьер-министра России, предположительно, владеет домом и участком земли на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает издание «Проект». В Росреестре недвижимость записана на двух собственников, вместо чьих имён указана «Российская Федерация».

В 2001 году Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дома площадью почти 900 квадратных метров в коттеджном посёлке «Коттон Вэй», а также участка площадью 5,5 тысячи квадратных метров. По оценке «Проекта», недвижимость может стоить 600 миллионов рублей.

Издание предположило, что дом на Рублёвке формально может принадлежать детям Мишустина. До того, как его дети стали совершеннолетними, чиновник указывал их в своей декларации как собственников дома и земли. На «Российскую Федерацию» также записана квартира на улице Трёхгорный вал в Москве, где ранее были прописаны Михаил и Владлена Мишустины.

В декларации Мишустина за 2018 год, следует из данных сайта «Декларатор», нет недвижимости, которой он владеет: в пользовании его семьи находится квартира площадью 141,6 квадратных метра.

Михаил Мишустин работает на государственной службе с 1998 года. В 2008–2010 годах он был президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»), которая занимается управлением активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. В 2010 году Мишустин возглавил ФНС.