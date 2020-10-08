ФБК потребовал возбудить дело о незаконном обороте химического оружия после отравления Навального

Юристы основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией обратились в ФСБ с требованием возбудить уголовное дело по статье о незаконном обороте химического оружия, сообщается в телеграм-канале юридической службы ФБК.

Юрист фонда Вячеслав Гимади уточнил, что заявление в ФСБ направили после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила 6 октября, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». По словам Гимади, следователи ФСБ в течение трёх суток должны решить, возбуждать или нет уголовное дело.

«Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 г., Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия. Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещённого химического оружия на территории Российской Федерации», — заявляют в ФБК.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

После того, как эксперты ОЗХО подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», власти Германии и Франции заявили, что подготовили санкции в отношении российских должностных лиц. Предложение ввести санкции из-за отравления Навального также поддержали Великобритания и Нидерланды.