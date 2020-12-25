ФБК: Один из предполагаемых отравителей Навального купил квартиру в Москве спустя два месяца после попытки отравления

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев купил квартиру в районе Новокосино в Москве спустя два месяца после попытки отравить Алексея Навального, сообщил оппозиционер в своём блоге.

Согласно представленным Навальным выпискам из Росреестра, 28 октября этого года Кудрявцев приобрёл квартиру в доме № 38 на Суздальской улице, расположенную по соседству с ещё одной квартирой, находящейся в собственности его семьи. Первая квартира была приватизирована в 2014 году.

Навальный пояснил, что на эту квартиру ФБК обратил внимание после того, как к дому Кудрявцева приехала юрист ФБК Любовь Соболь. Она звонила в квартиру 38, где, как предполагалось, жил Кудрявцев. Вскоре к ней вышла женщина из соседней, 37-й квартиры, которую зовут Галина Субботина. Как пишут «Открытые медиа», она — тёща Кудрявцева.

Навальный подчеркнул, что Кудрявцев купил квартиру без ипотеки, стоимость жилья политик оценил в 7,5 млн рублей. По мнению Навального, квартира — «компенсация» сотруднику ФСБ «за операцию».