ФБК: НКО экс-директора ФСБ Сергея Степашина без конкурса получила четверть миллиарда рублей из бюджета РФ

Российский книжный союз, который возглавляет первый директор ФСБ, бывший вице-премьер российского правительства Сергей Степашин, за четыре года без конкурса получил почти четверть миллиарда рублей из бюджета РФ на организацию Книжного фестиваля на Красной площади, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач.

Фестиваль организуется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ. В ФБК обнаружили, что контракты с Российским книжным союзом на организацию фестиваля заключаются на основании закупки «определённых товаров, работ, услуг вследствие аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы».

«Интересно, какую чрезвычайную ситуацию чиновники Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций ликвидируют фестивалем книг?» — интересуется Головач.

Юрист ФБК направил запрос в Федеральное агентство по печати с просьбой разъяснить ситуацию.

«Вместо ответа по существу я получил, во-первых, длинное перечисление причин, почему их фестиваль просто замечательный, во-вторых, благодарность за проявленный интерес и, в-третьих, приглашение на следующий год», — говорит Головач.

Также ФБК обратился с заявлением в ФАС: в ответе антимонопольного ведомства сказано, что в действиях должностных лиц содержатся признаки нарушения части 5 статьи 24 закона о контрактной системе.