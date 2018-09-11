Fashion Coffee пустят с молотка. Суд признал подозрительным договор дарения старейшей кофейни Нижнего Тагила между собственником-банкротом и его матерью

Арбитражный суд Свердловской области признал недействительным договор дарения старейшей кофейни Нижнего Тагила Fashion Coffee, заключённый ещё семь лет назад. Отмены подозрительной сделки добился финансовый управляющий бывшего собственника кафе Вячеслава Минина, признанного в 2016 году банкротом.

Нежилое помещение площадью 132,3 кв. м на проспекте Строителей, 4 должник подарил в 2011 году своей маме Алефтине Мининой, уже имея неисполненные обязательства перед «Уралтрансбанком» на сумму около 15 млн рублей. При этом объект недвижимости находился в залоге у Сбербанка, которому Минин также был должен более 12 млн рублей. Мать должника перезаложила помещение в ВТБ, выплатив за сына кредит в Сбербанке, а семья продолжила вести ресторанный бизнес. Позже Вячеслава Минина признали банкротом, а финансовый управляющий счёл сделку между сыном и матерью нарушающей права других кредиторов. По его мнению, если бы должник реализовал кофейню и сам расплатился со Сбербанком, то у него бы ещё остались денежные средства, которые могли пойти на оплату долгов «Уралтрансбанку».

Суды по признанию сделки дарения недействительной продолжались с февраля 2017 года, две инстанции встали на сторону Минина, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в свердловский арбитраж. 8 сентября он принял новое решение — признать сделку дарения недействительной и передать помещение Fashion Coffee в конкурсную массу должника.

«В результате отчуждения указанного объекта коммерческой недвижимости незалоговые кредиторы лишились возможного удовлетворения своих требований за счёт указанного имущества. Также суд отмечает, что в результате последовательных действий по выводу спорного объекта из собственности должника сложилась ситуация, при которой ликвидное имущество фактически используется семьёй должника, деятельность от занятий ресторанным бизнесом приносит доходы», — говорится в новом решении суда.

Представитель Вячеслава Минина отметил в разговоре с АН «Между строк», что считает решение неправомерным, поэтому оно будет обжаловано. Кроме того, если вышестоящие инстанции всё-таки оставят постановление в силе, мать Минина, по мнению нашего собеседника, фактически становится его кредитором, так как заплатила за него кредит в Сбербанке, и поэтому сможет претендовать на часть конкурсной массы.