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Фасад Дворца культуры «Юбилейный» за 8,1 млн рублей отремонтирует тагильская компания «Новый мир»

21.04.2022 16:06
Фасад Дворца культуры «Юбилейный» за 8,1 млн рублей отремонтирует тагильская компания «Новый мир»

Победителем конкурса на ремонт фасада Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле стала местная компания «Новый мир». Участник снизил стартовую стоимость контракта на 0,3 млн рублей до 8,1 млн рублей. 

Известно, что компания «Новый мир» основана в 2016 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий, ремонтом учреждений культуры и образования. 

Согласно условиям, подрядчику нужно заменить кровлю, провести ремонт стен, колонн и крылец. Также строители должны сделать подсветку для вывески, заменить окна и двери. В планах сохранить и отреставрировать оригинальную мозаику с барельефом, которая украшает несколько стен. Мозаику очистят и восстановят в местах, где это потребуется.

Ремонт культурного учреждения должны закончить к 31 июля этого года. Начать строительные работы необходимо не позднее 1 мая.

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