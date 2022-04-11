В Нижнем Тагиле отремонтируют фасад ДК «Юбилейный» за 8,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле отремонтируют фасад построенного в 1967 году Дворца культуры «Юбилейный» на Вые. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок. На ремонт ДК администрация города готова потратить 8 млн 465 тысяч рублей из местного бюджета.

Согласно документации, подрядчику нужно будет заменить кровлю, провести ремонт стен, колонн и крылец. Также строители должны смонтировать новую вывеску с подсветкой, заменить окна и двери. При ремонте сохранят и отреставрируют оригинальную мозаику с барельефом, которая украшает несколько стен. Мозаику очистят и восстановят в местах, где это потребуется, на такие работы запланировано 827 тысяч рублей.

В смету включили благоустройство и озеленение территории вокруг ДК. В течение ремонта подрядчик обязан предоставлять заказчику фото и видео проделанной работы. Ремонт культурного учреждения должны закончить к 31 июля этого года. Начать строительные работы необходимо не позднее 1 мая.

Проектную документацию подготовили специалисты компании ООО «СтройИнвест». Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 15 апреля.

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