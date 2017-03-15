ФАС завела дело за рекламу с «голосом Путина»

Пермское управление антимонопольной службы России возбудило дело об использовании «голоса Путина» в рекламе квестов в эфире одной из местных радиостанций, со ссылкой на сайт ведомства пишет «Медуза».

В сообщении УФАС говорится о выводах экспертного совета, обнаружившего, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ Владимира Путина, «создаётся впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ и что данный квест-рум одобряется президентом РФ».

«Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания, особенно начало ролика», — уточнили в пресс-службе ФАС.

Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

Представители антимонопольной службы отмечают, что в законе «О рекламе» чётко прописано, что реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении, признаётся недостоверной.

Агентство новостей «Между строк»