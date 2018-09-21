ФАС завела дело на «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы

Управление ФАС по Москве возбудило дело в отношении компании «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет», со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство «Москва».

Рекламу букмекерской конторы показывали на сервисах «Яндекса» во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу, а также в записях лучших моментов игр.

В ФАС заявили, что это грубо нарушает закон «О рекламе», прямо запрещающий рекламу азартных игр и пари в интернете. Дело в отношении «Яндекса» рассмотрят 25 сентября.

В «Яндексе» пока не комментировали обвинения ФАС.

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с российским поисковиком. В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса» по иску принадлежащих «Газпром-медиа» телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», согласно которому Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда фильмов.

В «Газпром-медиа» пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на «Яндексе», который предлагает в своём сервисе «Яндекс.Видео» пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса «Яндекс.Видео» могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в «Яндексе» заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение.