ФАС завела дело на Минздрав

Федеральная антимонопольная служба завела дело против Министерства здравоохранения России из-за невыполнения требований по лицензированию медицинской деятельности. Об этом сообщается на сайте службы, пишет Republic.

В ФАС пояснили, что министерство ранее обязали до ноября 2016 года устранить нарушения, которые ставят медицинские организации в неравное положение при получении лицензий.

«Сегодня в Российской Федерации отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий», – добавил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела запланировано на март 2017 года.

Ранее ФАС заподозрила ведомство в препятствовании деятельности фармкомпаний. В службе установили, что Минздрав отказывал компаниям вносить в госреестр поправки об изменении предельной отпускной цены лекарственных препаратов. В феврале ведомство отчиталось об устранении нарушений.

Представители Минздрава не согласились с позицией ФАС.

«Приказ Минздрава России №121н (2013 года) был принят министерством в строгом соответствии с действующим законодательством и был зарегистрирован Министерством юстиции… Данный приказ вместе с порядками оказания медицинской помощи по профилям медицинской помощи и положениями об отдельных видах медицинской помощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве добавили, что, согласно этому документу, медицинские услуги разделены на группы с учётом видов медицинской помощи и условий её оказания.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости