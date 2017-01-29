ФАС завела дело на «Мегафон» из-за тарифов в роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора мобильной связи «Мегафон». Основанием для этого стало резкое повышение «Мегафоном» тарифов в международном роуминге по 38 направлениям с 12 декабря 2016 года. Отмечается, что в некоторых случаях увеличение тарифов составило до 2200%.

«Иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнёрами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», – отмечается в сообщении ФАС.

Рассмотрение дела назначено на 6 марта 2017 года.

Ранее ФАС вынесла предупреждение «Мегафону» в отношении повышения базовых тарифов в роуминге, однако оператор проигнорировал письмо ведомства.

В пресс-службе «Мегафона» изменение политики объяснили тем, что компания переходит к новому зоновому принципу тарификации в Европе из-за резкого роста себестоимости звонков и интернет-трафика в других странах.

Попытку повысить цены в международном роуминге предпринимали в МТС, но отказались от этой идеи после интереса той же ФАС. Узнав о планах МТС, ведомство направило запросы операторам «большой тройки» и Tele2 о ценах в международном роуминге.

«Мы не считаем, что есть основание для такого роста тарифов, особенно кратного по отдельным направлениям», – объяснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

МТС с 9 декабря пришлось понизить цены на дополнительные опции и увеличить географию их действия.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС