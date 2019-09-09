ФАС: Запрет продажи алкоголя до 21 года приведёт к росту контрафакта

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев выразил беспокойство, что предложение Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции крепче 16,5% лицам моложе 21 года может привести к увеличению продаж контрафакта.

«Если говорить об алкоголе, то это просто, как раньше, в советские времена, принесёт нам ближайший толчок к палёной водке и всё остальное. Об этом надо сильно подумать, видеть две стороны медали», — цитирует Артемьева ТАСС.

Ранее Минэкономразвития заявило, что увеличение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года усложнит работу торговых предприятий. В министерстве также предупредили об угрозе роста потребления суррогата молодыми людьми в возрасте от 18 лет до 21 года.

Напомним, в марте Минздрав выступил с инициативой о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. По данным ведомства, употребление крепких алкогольных напитков значительно повышает риск смерти.