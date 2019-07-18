ФАС выступила с предложением лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил полностью вывести ОАО «Российские железные дороги» с рынка грузовых вагонов. Артемьев направил своё предложение первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову.

Глава ФАС считает присутствие РЖД на рынке причиной ограничения конкуренции и роста тарифов железнодорожных перевозок. Он предлагает «сократить присутствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры».

По данным РБК, Артемьев предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путём продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду её вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)». От продажи этих активов РЖД сможет получить на развитие инфраструктуры свыше 150 млрд рублей.

Ранее РЖД и ФГК были признаны ФАС нарушителями антимонопольного законодательства из-за необоснованно высокой ставки на полувагоны. Но компании смогли оспорить данное решение в суде.